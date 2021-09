Rogério Cruz Guapindaia era o líder da Alphabets - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 14/09/2021

Rio - Uma investidora entrou na Justiça e conseguiu o bloqueio de R$ 95 mil nas contas da empresa Alphabets e de seu administrador Rogério Cruz Guapindaia. O valor é referente aos investimentos realizados por ela. A cliente solicitou o arresto em razão das suspeitas de atuação irregular e de pirâmide financeira noticiadas pela imprensa. A empresa de apostas esportivas sediada em Cabo Frio anunciou o fechamento no último dia 8, preocupando os afiliados.

O juiz Andre Aiex Baptista Martins, da 6ª Vara Cível de Volta Redonda, reconheceu em sua decisão a presença do perigo de dano. Segundo o magistrado, os documentos apresentados pela cliente corroboram as irregularidades alegadas, inclusive no que se refere à suspeita de esquema de pirâmide financeira.

O bloqueio antecipado dos bens é uma medida preventiva, que poderá ser revista, se for o caso, ao longo do processo.

Foi determinado o bloqueio online do valor de R$ 95.000,00, a ser realizado nas contas bancárias tanto da empresa quanto do empresário em 30 dias.

Um dia após o fechamento da empresa, Rogério Cruz publicou um vídeo em tom ameaçador em resposta a cobranças de investidores que se sentiram lesados . Ele afirmou que as pessoas "não tem noção com quem estão mexendo" e disse contar com "corpo jurídico e amigos policiais."

Rogério já foi condenado por associação e Tráfico Internacional de Drogas.