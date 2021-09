Carro pegou fogo após batida no Elevado Paulo de Frontin - Reprodução/Twitter

Carro pegou fogo após batida no Elevado Paulo de FrontinReprodução/Twitter

Publicado 14/09/2021 12:51

Rio - Um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira (14) após uma colisão no Elevado Paulo de Frontin, sentido Túnel Rebouças, no Rio Comprido, na Zona Norte do Rio, e causou retenção no trânsito. A via precisou ser interditada nos dois sentidos devido ao acidente. Reflexos no trânsito foram sentidos até o viaduto do Gasômetro, na Zona Central. A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) e o Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados ao local, por volta das 9h48. As chamas do incêndio já foram controladas e o veículo, retirado da via. Não houve registro de feridos ou vítimas.

ELEVADO PAULO DE FRONTIN | Temporariamente INTERDITADO nos dois sentidos da via. Um carro pegou fogo após a colisão, no sentido Rebouças. Corpo de Bombeiros e CET-Rio no local.



Indo para a Z. Sul? Prefira o Aterro ou o Santa Bárbara.#viasexpressas pic.twitter.com/060XMnsm0L — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 14, 2021 Mesmo após a liberação do Elevado Paulo de Frontin, ainda há reflexos do acidente no trânsito desde a Linha Vermelha, altura de São Cristóvão, na Avenida Francisco Bicalho, na Zona Central, e no viaduto do Gasômetro.

Mesmo após a liberação do Elevado Paulo de Frontin, ainda há reflexos do acidente no trânsito desde a Linha Vermelha, altura de São Cristóvão, na Avenida Francisco Bicalho, na Zona Central, e no viaduto do Gasômetro.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o trânsito segue intenso e lento no sentido Centro da cidade, com reflexos desde o acesso ao viaduto Saint Hilaire.

Para o motorista que segue em direção à Zona Sul, o COR recomenda ir pelo Aterro do Flamengo ou pelo Túnel Santa Bárbara.

Acidente no Túnel Santa Bárbara

Cinco carros colidiram, nesta terça-feira, no Túnel Santa Bárbara, sentido Botafogo, Zona Sul do Rio. O acidente causou retenções desde o Viaduto São Pedro e o Viaduto 31 de Março.

Segundo informações do COR, a via já foi liberada após retirada de veículos envolvidos em acidente, mas ainda há reflexos no trânsito.