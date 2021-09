Vacinação - Divulgação

Publicado 14/09/2021 13:11 | Atualizado 14/09/2021 13:18

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou as datas para a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 em pacientes com alto grau de imunossupressão. Segundo a pasta, a Prefeitura do Rio vai começar a imunizar a partir desta quarta-feira pacientes com 60 anos ou mais.

A dose de reforço será destinada aos que receberam a segunda aplicação ou dose única do imunizante há, pelo menos, 28 dias.



Nos postos de saúdes ou clínicas da família, os pacientes imunossuprimidos deverão apresentar comprovante de vacinação, documento de identificação e laudo médico digital do Cremerj com data inferior aos últimos 60 dias.

Confira as datas:

A partir de 15/09: pacientes imunossuprimidos com 60 anos ou mais

A partir de 22/09: pacientes imunossuprimidos com 40 anos ou mais

A partir de 29/09: pacientes imunossuprimidos com 12 anos ou mais

Os casos que se enquadram neste critério são os seguintes:



I - Imunodeficiência primária grave.

II - Quimioterapia para câncer.

III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.

IV - Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3;

V - Uso de corticóides em doses 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias;

VI - Uso de drogas modificadoras da resposta imune (vide tabela 1).

VII - Pacientes em hemodiálise.

VIII - Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias)





As unidades seguem aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira. Nesta terça, a Prefeitura do Rio aplica a dose de reforço em idosos com 94 anos ou mais . Pessoas com 22 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e Pessoas com Deficiência (PcD) com 12 anos ou mais também podem se vacinar, preferencialmente, no período da tarde.As unidades seguem aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira.

Vacinação de adolescentes retomada na quarta-feira

Os adolescentes voltarão a ser vacinados a partir desta quarta-feira . No primeiro e segundo dias de retomada, será a vez das meninas de 14 anos receberem o imunizante. Na sexta-feira, será a vez dos meninos de 14 anos.

Passaporte da vacina

A partir desta quarta-feira (15), já estará em vigor a exigência do comprovante da vacinação para entrada em estabelecimentos de uso coletivo como academia de ginástica, estádios e ginásios esportivos, cinemas, teatros, museus, galerias e exposições de arte, convenções, conferências e afins. A cobrança do "passaporte de vacinação", contudo, não é obrigatória em escolas públicas, supermercados, bares e restaurantes.

Como acessar o comprovante de vacinação

O certificado de vacinação digital pode ser obtido através do aplicativo Conecte SUS. Há duas formas de obtê-lo: pelo site ou pelo aplicativo do sistema.



Para criar uma conta é necessário se cadastrar. Em seguida, clicar no ícone de vacina e apertar em cima das doses administradas. O usuário deve seguir para o detalhamento das doses administradas e depois em certificado de vacinação. Então ficará disponível o comprovante da imunização, com todos os dados da pessoa, as doses das vacinas, com os lotes e um QR Code, que confirma a autenticidade do documento.