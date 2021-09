Vacinas serão distribuídas para todos os municípios do estado - Divulgação/Secretaria Estadual de Saúde

Vacinas serão distribuídas para todos os municípios do estadoDivulgação/Secretaria Estadual de Saúde

Publicado 20/09/2021 08:19 | Atualizado 20/09/2021 08:38

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) inicia, nesta segunda-feira (20), a distribuição do maior lote de vacinas contra a covid-19 aos 92 municípios fluminenses. Segundo a pasta, serão distribuídas 1,4 milhão de doses dos imunizantes, sendo 676,2 mil da Pfizer (destinada a primeira e segunda aplicações); 5574 mil da Coronavac (sendo primeira e segunda dose); e 240,2 mil da Astrazeneca (para D2). As remessas chegaram à Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, entre sexta (17) e sábado (18).



O município do Rio de Janeiro retirou as doses de CoronaVac e AstraZeneca durante este fim de semana, na CGA, e buscará o lote de imunizantes da Pfizer nesta segunda. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital, a retomada da aplicação do imunizante em adolescentes sem comorbidades ainda será definida em uma reunião do Comitê Científico nesta segunda (20) às 9h30. Na quarta o grupo se reunirá novamente. Vale lembrar que os adolescentes só podem ser imunizados com as vacinas da Pfizer.

O encontro do Comitê ocorre depois que o Ministério da Saúde se manifestou a favor de seguir com a vacinação apenas de adolescentes com comorbidades. Apesar disso, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) segue com a recomendação para que todos os menores de idade, entre 17 e 12 anos sejam vacinados.



Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Volta Redonda também farão as retiradas de seus respectivos lotes nesta segunda na CGA, a partir das 8h. Para os demais municípios, a entrega de todos esses lotes ocorrerá na terça-feira (21) por aeronaves, caminhões e vans.