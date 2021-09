Adolfo Konder: "Precisamos debater medidas para melhorar o trânsito no Rio, no Brasil e no mundo. Nosso objetivo é preservar vidas" - Divulgação

Publicado 22/09/2021 06:00

A Semana Nacional de Trânsito (de 18 a 25 de setembro) é uma época importante para o Detran.RJ em sua tarefa de conscientizar os cidadãos fluminenses para a urgente necessidade de aumentar a segurança no trânsito, com o objetivo de reduzir os altos índices de acidentes em nossas ruas, avenidas e estradas.



Só este ano, foram registrados, até o mês de julho, 9.303 acidentes de trânsito do Estado do Rio de Janeiro, com 11.826 vítimas. Dessas, 1.081 morreram e 10.745 ficaram feridas. Os números vinham diminuindo ano a ano, mas, com a retomada da atividade econômica na pandemia, voltaram a subir um pouco.



Nunca foi tão atual, portanto, o lema “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”, adotado em todo o país pela Secretaria Nacional de Trânsito. Para mudar esta realidade preocupante, precisamos sensibilizar toda a sociedade para a necessidade de paz no trânsito. Dependemos de uma radical mudança de atitude de todos: motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Precisamos que os mais fortes protejam os mais frágeis e vulneráveis.



Por isso, o tema da Semana Nacional de Trânsito deste ano é “Pedestres e ciclistas: ver e ser visto”. A violência no trânsito atinge de forma irreversível quem sai às ruas a pé ou de bicicleta. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 2.659 pedestres e 315 ciclistas morreram em acidentes de trânsito, no Estado do Rio, no período de janeiro de 2016 a julho de 2021. Só nos primeiros sete meses deste ano, 88 pedestres e 26 ciclistas perderam a vida.



Em 2020, de 19.263 vítimas de acidentes, 616 foram ciclistas. Houve 39 óbitos. O Detran.RJ entende que o melhor caminho para mudar este quadro é reforçar a fiscalização das leis de trânsito - o que já estamos fazendo em parceria com as prefeituras, a Polícia Militar e o Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado, inclusive com o uso de drones -, e também promover ações de educação para o trânsito.



Nesta semana de 18 a 25 de setembro, além de levarmos nossas blitzes educativas a muitas regiões do estado, estamos promovendo uma série de eventos em parceria com o Museu de Arte do Rio (MAR). No último fim de semana, tivemos oficina de criação artística para crianças, com atividades de promoção da educação no trânsito, aula prática para as crianças aprenderem a pedalar, roda de conversa sobre mobilidade urbana sustentável e estratégias de circulação segura na cidade, oficina de manutenção de bikes e intervenção de artistas de circo com foco em educação no trânsito.

Para o próximo fim de semana, também estão programados muitos eventos. E ainda haverá um fórum sobre trânsito, mobilidade urbana e sustentabilidade e uma live sobre o papel da mulher no trânsito. Para pedestres e ciclistas, estamos reforçando a necessidade do uso de equipamentos e vestimentas que os tornem mais visíveis. No período noturno, há maior risco de acidentes envolvendo os usuários vulneráveis de nossas ruas e avenidas, pela dificuldade de visibilidade.

Precisamos debater medidas para melhorar o trânsito no Estado do Rio, no Brasil e no mundo. Nosso objetivo é preservar vidas, reforçar a necessidade de reduzir a violência no trânsito. Cada vida é irrecuperável.



Adolfo Konder - presidente do Detran.RJ