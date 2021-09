Menino que morreu em desabamento buscava tijolos para construir casal de cachorro - Reprodução / TV Globo

Publicado 24/09/2021 16:50 | Atualizado 24/09/2021 16:57

Rio - A Polícia Civil investiga o desabamento da laje que deixou um menino de 11 anos morto e outro ferido, nesta quinta-feira, no Lins de Vasconcellos, Zona Norte do Rio. Os agentes da 26ª DP (Todos os Santos) ouvirão testemunhas e familiares da vítima. A polícia irá realizar a perícia no local e, no momento, procura o responsável pelo imóvel para esclarecer as causas do desabamento.

Na manhã desta sexta-feira, a Defesa Civil acionou a Secretaria de Conservação para destruir a estrutura que restou na casa abandonada. O imóvel de dois andares estava parcialmente demolido quando a Defesa Civil interditou a região.

Na manhã desta sexta-feira (24), familiares de Michael estiveram no Instituto Médico Legal (IML), na região central do Rio, para liberar o corpo do menino. Emocionados, eles não quiseram falar com a imprensa. Uma representante da Secretaria Municipal de Assistência Social também esteve no local e conversou com a família.