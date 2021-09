Granada, pistola, colete balístico e outros materiais foram apreendidos na ação - Reprodução/Twitter

Granada, pistola, colete balístico e outros materiais foram apreendidos na açãoReprodução/Twitter

Publicado 26/09/2021 10:27

Rio - Policiais da UPP Nova Brasília prenderam, no último sábado (25), um criminoso após abordagem na Estrada do Itararé, no bairro de Ramos, na Zona Norte do Rio. Segundo a corporação, os policiais apreenderam com o homem uma pistola, drogas, capa de colete balístico, cinto de guarnição com uma granada e um caderno de anotações do tráfico de drogas.

Criminoso é preso em #CercoTático realizado por policiais da #UPP Nova Brasília, no final da noite de ontem, na Estr. do Itararé. #Granada, #pistola, colete balístico e outros materiais foram apreendidos. pic.twitter.com/i9uGAJVoXj — @pmerj (@PMERJ) September 26, 2021

A ocorrência segue em andamento na 21ªDP.