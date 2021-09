Trens pararam de circular por precaução - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 27/09/2021 06:35 | Atualizado 27/09/2021 08:59

Rio - Os trens do ramal Saracuruna operaram com atrasos durante parte da manhã desta segunda-feira (27). O problema aconteceu, novamente, por conta de furtos de cabos ao longo da linha férrea, e atingiu o trecho entre Central do Brasil e Gramacho. A operação foi normalizada por volta das 8h50.

Os furtos que causaram problemas no ramal aconteceram nas regiões de Parada de Lucas, Olaria, Ramos e São Cristóvão.

De janeiro a setembro, a Supervia já registrou 390 furtos de cabos de energia e sinalização, superando os números de todo o ano passado (355). São mais de 22 mil metros de cabos retirados indevidamente do sistema.