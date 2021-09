Mulher utiliza panela de pressão para se defender de agressões de homem em Maricá - Reprodução da internet

Mulher utiliza panela de pressão para se defender de agressões de homem em Maricá

Publicado 27/09/2021 08:03

Rio - Uma mulher revidou a agressão de um homem e usou uma panela de pressão para atingi-lo na cabeça, neste sábado, no bairro Inoã, em Maricá. De acordo com informações da Polícia Militar, ele teria ameaçado agredi-la durante a noite toda e ainda chegou a dar um tapa no rosto da vítima.

Ainda segundo a corporação, o agressor ainda incendiou o quintal da casa da mulher e tentou atear fogo nos pertences dela após receber a 'panelada'. A vítima contou à polícia que ele só foi contido com a chegada do neto dela, que entrou em uma luta corporal com o acusado para impedi-lo de prosseguir com os ataques.

Durante a briga, o agressor pegou uma faca e conseguiu atingir uma das pernas do rapaz. Ele foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá, mas seu estado de saúde não foi informado.

Após a chegada da PM, o homem confessou as agressões e foi encaminhado à 76ªDP (Centro/Niterói), onde ficará à disposição da Justiça.