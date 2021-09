Incêndio atinge imóvel em Ipanema - REPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Publicado 27/09/2021 06:53 | Atualizado 27/09/2021 06:56

Rio - Um incêndio atinge um apartamento na Rua Prudente de Morais, na altura do número 1.174, em Ipanema, na manhã desta segunda-feira (27). O fogo começou por volta das 5h. O Corpo de Bombeiros da região foi acionado e está no imóvel para controlar o incêndio.

Duas pessoas que estavam no imóvel foram retiradas e atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Por medida de segurança, os moradores do edifício foram orientados a sair enquantos os agentes combatem as chamas.

Além dos bombeiros, agentes da CET-Rio estão no local. Ainda não há grandes reflexos no trânsito da região.

IPANEMA | Incêndio atinge imóvel na Rua Prudente de Morais, altura do nº 1.174, próximo à Rua Maria Quitéria. CET-Rio e bombeiros acionados para o local. #zonasul pic.twitter.com/nTSSkrr8ks — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 27, 2021