A interdição de um dos sentidos da pista causou lentidão desde a Rua Mario Ribeiro e a Praça Sibélius. - Divulgação

Publicado 27/09/2021 09:04

Rio - Um acidente entre dois carros na manhã desta segunda-feira deixou três pessoas feridas na Auto estrada Lagoa-Barra, no sentido Barra, na altura da Rocinha. O quartel de Corpo de Bombeiros da Gávea foi acionado às 6h59, e socorreu as vítimas no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três homens ficaram feridos, dois deles recusaram serem levados para uma unidade de saúde e um deles foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

Segundo o Centro de Operações do Rio, o acidente causou a interdição de parte da pista, o que gerou lentidão no trânsito da Rua Mario Ribeiro, da Praça Sibélius e também do túnel Zuzu Angel.