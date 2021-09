Agentes da PRF prenderam trio suspeito de participação em latrocínio, em Teresópolis. Carro usado na fuga era da vítima - DIVULGAÇÃO

Publicado 28/09/2021 06:12

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil prenderam, na noite de segunda-feira (27), duas mulheres e um homem suspeitos de participação em um roubo seguido de morte que no domingo (26), na BR-116, nos limites entre Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto.

Agentes da PRF faziam fiscalização quando visualizaram um veículo com registro de roubo no sistema. Dois quilômetros depois, o motorista do carro roubado foi interceptado. A equipe policial percebeu o nervosismo e a contradição nas falas do trio. Eles foram levados à delegacia, e na 110ª DP (Teresópolis) relataram envolvimento na morte de um homem, no domingo.

O proprietário do carro foi encontrado morto às margens da BR-116, na manhã de segunda-feira. O corpo tinha marcas de espancamento.