Os grupos não usam de violência na abordagem, mas o assédio despertou temor nas crianças. - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 29/09/2021 12:43

Rio - Um dia após as comemorações de São Cosme e Damião, a CPI da Assembleia Legislativa do Rio recebeu denúncias da existência de uma campanha desencadeada por fanáticos religiosos contra a festa. Segundo o relator da CPI, deputado Átila Nunes (MDB), em alguns bairro do Rio, ocupantes de um carro abordaram crianças nas ruas tentando convencê-las a trocarem os saquinhos de doces com imagem dos Santos Cosme e Damião por saquinhos sem qualquer imagem.



"Um absurdo sem tamanho o que aconteceu. Isso precisa ser investigado. Essas pessoas alegam que 'a idolatria é condenada por Deus e todos aqueles que as realizam atraem maldição para si e para os seus descendentes, já que influências malignas que rondam o fim do mês de setembro'. Os grupos organizados de fanáticos percorrem as ruas dos subúrbios do Rio e se autodenominam ‘Combatentes da Idolatria’", lamentou o deputado Átila Nunes.

De acordo com o deputado, o grupo se locomove em automóveis abordando as crianças, dizendo-lhes que os doces que carregam continuarão ‘endemoniados’, caso os invólucros não sejam trocados. As testemunhas contaram que quase todos os carros têm afixados um símbolo com a palavra fé, envolta num escudo atravessado por uma espada.



Nunes salientou que os grupos não usam de violência na abordagem, o que dificulta o registro na polícia, mas o assédio despertou temor nas crianças, que acabaram cedendo e trocando os saquinhos de doces com imagens dos santos pelos outros.



"Esses preconceituosos ignoram o Evangelho de Mateus: 'O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai'. Na CPI, estamos atentos e apurando todos esses casos de intolerância religiosa no Estado. Precisamos de mais políticas públicas específicas para combater esse tipo de preconceito", completou.