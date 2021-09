Blindado ocupa área no Complexo da Mangueirinha, em Caxias - REPRODUÇÃO

Publicado 29/09/2021 12:40

Rio - Equipes do Comando de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar, ocupam nesta quarta-feira (29) as comunidades da Mangueirinha e do Sapo, em Duque de Caxias. A operação começou ainda pela manhã. Não há registro de prisões, ou feridos.

Este foi o segundo dia seguido de ações na região. Segundo a corporação, o objetivo é estabilizar a área para localizar criminosos da região.