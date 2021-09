A operação 'Corredores Cariocas' vem ganhando apoio entre os moradores locais. - Divulgação

Publicado 30/09/2021 12:56

Rio - A Comlurb promoveu, nesta quinta-feira, na Avenida Lobo Júnior, na Penha, a segunda edição da operação 'Corredores Cariocas', um mutirão de limpeza que consiste em um complemento aos demais serviços de rotina diários.

Entre os serviços feitos nesta quinta, estão a lavagem da via com água de reuso; varrição, com apoio de varredeira; remoção de resíduos; pintura e retirada de fios de postes; podas de árvores; ajuste nas placas de sinalização; manutenção e colocação de papeleiras; pintura e pequenos reparos nos brinquedos da área de lazer localizada embaixo do viaduto.

A operação 'Corredores Cariocas' vem ganhando apoio entre os moradores locais. Comerciante e moradora da Avenida Lobo Júnior há 10 anos, Rose Mendes acompanhou o serviço e fez questão de agradecer a Comlurb.

"É muito especial esse trabalho de limpeza da Comlurb, além da orientação e da conscientização sobre descarte correto. É muito importante para a população. Como representante dos moradores, só tenho a agradecer por essa iniciativa", afirmou Rose Mendes, de 57 anos.

O presidente da Comlurb, Flávio Lopes, reafirmou a importância do serviço para os moradores. "Quando lançamos essa operação, já tínhamos em mente que seria reconhecida pela população. E a cada nova edição dos 'Corredores Cariocas' temos a convicção disso, pela resposta que nos chega dos moradores, que percebem a importância desse trabalho nas vias principais dos bairros da cidade", disse Flávio Lopes.

A primeira parte da operação ocorreu na segunda-feira, quando Flávio Lopes fez vistoria no local, acompanhado de diretores e do corpo técnico da companhia, verificando as necessidades.

A Comlurb já realizou duas operações, sendo a primeira, experimental, na região do Estácio, com repercussão bastante positiva e grande aceitação por parte dos moradores, tornando-se projeto oficial da companhia. Na semana passada, foi dada a largada de forma oficial na 'Operação Corredores' Cariocas na Taquara, em uma extensão de 1.643 metros da Avenida Nelson Cardoso.

A operação será sempre semanal e dividida em duas partes. Na primeira, o presidente, diretores de operação e o corpo técnico da companhia fazem uma vistoria na região da operação, percorrendo os principais corredores de circulação, procurando pontos que ainda precisam de cuidado. Na segunda etapa, alguns dias depois as equipes operacionais voltam ao local para realizar os serviços necessários verificados durante a vistoria.