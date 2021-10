Policiais retiram entulhos de comunidade em Mesquita - Foto: Divulgação / PMERJ

Policiais retiram entulhos de comunidade em MesquitaFoto: Divulgação / PMERJ

Publicado 30/09/2021 16:56

Rio - Sete pessoas foram presas, nesta quinta-feira, durante uma ação da Polícia Militar para retirada de barricadas em Mesquita, na Baixada Fluminense. Duas pistolas, quatro rádios comunicadores e drogas foram apreendidos pelos policiais. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Na ação, os policiais do 20º BPM (Mesquita) retiraram entulho que foram colocados em acessos da comunidade do Sebinho, em Mesquita, para dificultar operações. No total, foram cerca de oito toneladas de materiais, incluindo trilhos de trem, removidos das ruas da comunidade.