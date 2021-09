Prefeitura do Rio sanciona lei que obriga síndicos a denunciar maus-tratos a animais - Divulgação

Prefeitura do Rio sanciona lei que obriga síndicos a denunciar maus-tratos a animaisDivulgação

Publicado 30/09/2021 15:16

Rio - Lei sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, nesta quinta-feira, obriga que condomínios comuniquem, em até 24h, casos de maus-tratos a animais. A lei estabelece multa que varia entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, em caso de reincidência.



A lei 7.053/2021 prevê que os recursos provenientes das multas serão destinados ao Fundo de Proteção Animal, que tem a missão de financiar políticas públicas em defesa dos animais na cidade do RJ, inclusive de apoio a ONGs e protetoras.



"O objetivo desta lei é educar a sociedade sobre o respeito que devemos ter com os animais. Nosso mandato notifica condomínios todos os meses por meio das Comissões de Direito dos Animais e Saúde Animal. Com esta lei, os próprios moradores passarão a pressionar o síndico para que ele combata e comunique quaisquer maus-tratos, uma vez que se a multa for aplicada, todos os moradores terão que arcar com ela", detalhou Dr. Marcos Paulo (Psol/RJ), presidente da Comissão de Saúde Animal da Câmara e autor da lei.



A denúncia sobre crimes de maus-tratos é um direito e um dever de todos os cidadãos, que podem acionar a Prefeitura do Rio pelo telefone 1746, entrar em contato com o Disque Denúncia (2253-1177) ou com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (2202-0066).