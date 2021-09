Operação Foco completa um mês com 17 toneladas de produtos apreendidos - Divulgação

Rio - A Força Especial de Controle de Divisas (Operação Foco), criada pelo Governo do Estado, apreendeu durante um mês, 17 toneladas de produtos em situação ilegal. Apenas no setembro os agentes apreenderam 283 mil latas de cerveja, 156 mil litros de combustível, três toneladas de produtos pirateados e mais de 13 toneladas de granito sem nota fiscal.

A maioria das apreensões ocorreu em operações volantes feitas em rotas de fuga. As ações ocorrem em conjunto com diversos órgãos parceiros do governo, como a Secretaria de Estado de Fazenda, a Polícia Civil, além da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Instituto de Pesos e Medidas (Ipem).



“Aumentar a arrecadação é o norte desta operação, e tenho certeza que esse trabalho vai crescer cada vez mais”, disse o secretário de estado da Casa Civil, Nicola Miccione. A nova ação substitui o programa Barreira Fiscal e atua em conjunto com órgãos estaduais, federais e municipais.

O subsecretário especial de Controle de Divisas, Edu Guimarães, explica que a equipe trabalha monitorando possíveis fraudadores e o trânsito de veículos de transporte de carga, cruzando dados de investigações. “A parceria com diversos órgãos, como ocorrido neste primeiro mês, foi fundamental para chegarmos neste resultado. E diversas novas ações serão realizadas por todo estado”, afirmou o Guimarães.



A Operação Foco trabalha de maneira volante em vários pontos de entrada do estado e também mantém, em conjunto com a Secretaria de Fazenda, a fiscalização nos postos fixos de Itatiaia, Comendador Levy Gasparian, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis e Itaperuna.