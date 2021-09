Embarcação será resgatada e periciada nesta quinta-feira - Divulgação

Embarcação será resgatada e periciada nesta quinta-feiraDivulgação

Publicado 30/09/2021 13:50

Rio- O barco onde estava o casal Cristiane Nogueira e Leonardo de Andrade será resgatado do mar de Ilha Grande, na Costa Verde, e periciado na tarde desta quinta-feira (30). A embarcação havia afundado no dia 22 de agosto e foi encontrada no início desta semana na Praia de Provetá.

A previsão é de que o resgate comece às 15h, levando o barco para a Praia Longa e, em seguida, para o Posto Regional de Polícia Técnico Científica (PRPTC) de Angra dos Reis, onde será realizada a perícia de Engenharia.

A embarcação foi localizada próximo do ponto onde o corpo de Leonardo, de 50 anos, foi achado, no início de setembro, de acordo com a Polícia Civil. O corpo de Cristiane, de 48, já havia sido encontrado ainda em agosto, na região da Restinga de Marambaia.

O casal desapareceu no dia 22 de agosto, quando passeavam pelas ilhas da Costa Verde. A perícia nos corpos já havia constatado que ambos morreram por afogamento e as investigações da 166ª DP (Angra) indicam que a causa pode ter sido naufrágio.