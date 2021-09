Ambulante fez churrasco dentro de trem da SuperVia - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 30/09/2021 14:54 | Atualizado 30/09/2021 15:08

Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) da Polícia Militar identificou e localizou o homem responsável pelo churrasco dentro de um trem do ramal de Belford Roxo, Rio - Oda Polícia Militar identificou e localizou o homem responsável pelo churrasco dentro de um trem do ramal de Belford Roxo, que viralizou nas redes sociais no último dia 17 de setembro . De acordo com a SuperVia, concessionária responsável pelos trens, o homem foi conduzido à 29ª DP (Madureira) na tarde de segunda-feira (27) e, após receber orientações, foi liberado. Veja o vídeo do "churrasco": Passageiros fazem churrasco dentro de trem da Supervia.#ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/SY9KF558Er — Jornal O Dia (@jornalodia) September 17, 2021

O homem atuava como vendedor ambulante irregular na estação Mercadão de Madureira e promoveu uma "festa" dentro do trem, com direito à caixa de som, bebidas e uma churrasqueira improvisada. Nas imagens, é possível ver passageiros desrespeitando o decreto e não fazendo a utilização do acessório de proteção.

De acordo com a SuperVia, "esse tipo de prática coloca em risco a segurança dos clientes e da composição, é ilegal e causa transtornos aos demais passageiros, por isso, desde que teve acesso às imagens no último dia 13, a empresa comunicou o fato ao Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento ostensivo no sistema ferroviário".

"A concessionária repudia ações como essa e ressalta que o respeito às normas de segurança é essencial para a prevenção de acidentes e para a manutenção da boa convivência entre todos os passageiros dos trens e estações do Rio", finalizou em nota.