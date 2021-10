Teatro de fantoches serão reabertos - Foto: Divulgação / Prefeitura do Rio / Gui Espíndola

Rio - O teatro Guignol da Praça Jardim do Méier será reaberto, neste domingo, com dois espetáculos gratuitos de bonecos do Grupo de Teatro da Secretaria do Meio Ambiente. A apresentação que reinaugura o teatro vai acontecer das 9h às 11h.

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), lançou uma chamada para a contratação de espetáculos para os teatro Guignol do Méier e da Tijuca. O documento também contempla o Teatro Carlos Werneck, no Flamengo, o Parque das Ruínas, em Santa Teresa, o Centro de Referência da Música Carioca Artur da Távola, na Tijuca, e Centro Cultural Profª Dyla Sylvia de Sá, em Jacarepaguá.

Secretário municipal de Cultura, Marcus Faustini defende que a ideia é preencher o calendário cultural infanto-juvenil de 2022 com 288 apresentações aos fins de semana. “O programa ‘Cultura Para Infância Carioca’ premiará apresentações artísticas infanto-juvenis que farão parte da programação de retomada de alguns equipamentos culturais da secretaria de cultura”, destacou.

A chamada é voltada para atrações infantis, desde teatro de bonecos até contação de histórias. O cachê varia de R$ 1 mil a R$ 2 mil, dependendo da complexidade e tamanho da apresentação. Todas as informações ficam disponíveis no site rio.rj.gov.br/ web/smc. As inscrições vão acontecer até as 23h59 do dia 12 de novembro de 2021.