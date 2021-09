Estação estava fechada desde 2018 por conta do vandalismo - Divulgação/BRT

Publicado 30/09/2021 15:26

Rio - Fechada desde 2018 por conta do vandalismo, a estação Ana Gonzaga do BRT, na Avenida Cesário de Melo, na Zona Oeste, foi reaberta na tarde desta quinta-feira (30), após ser totalmente reformada. Desde que a prefeitura do do Rio assumiu a gestão do BRT Rio, em março, esta já é a 24ª que volta a funcionar, das 46 encontradas inoperantes. A estação Ana Gonzaga é atendida pela Linha 17 (Campo Grande x Santa Cruz - Parador).

Em breve, todas as seis estações que ainda estão fechadas na região voltarão a operar. No último domingo (26), 12 estações da Cesário de Melo foram reinauguradas, sendo elas Cesarão I, Cesarão II, Vila Paciência, Três Pontes, Júlia Miguel, Parque São Paulo, Cosmos, Icurana, Vilar Carioca, Inhoaíba, São Jorge e Cândido Magalhães.



Na reforma, as equipes da Intervenção e do BRT Rio levaram em conta minimizar problemas graves no sistema, como depredação e calote, com substituição de painéis e portas de vidros por chapas metálicas vazadas, o que permite uma maior ventilação, fiação embutida e mecanismos das portas blindados. As estações recuperadas na Cesário de Melo também tem iluminação de cor azul projetada de dentro para a cobertura externa e o reforço na iluminação interna e externa.