Fórum no Museu de Arte do Rio (MAR), hoje, vai debater trânsito, mobilidade e sustentabilidade - DIVULGAÇÃO

Publicado 01/10/2021 07:00

A Semana Nacional de Trânsito, que aconteceu entre os dias 18 e 25 de setembro, ganhou mais um evento. O Fórum "Trânsito, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade" será realizado nesta sexta-feira (1º), das 10h às 14h30, no Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, com a presença de especialistas. A programação será aberta por um debate com as participações do presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder; do Secretário Nacional da Senatran, Frederico Carneiro; do diretor da Senatran, Eduardo Sanches; e do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Vinicius Farah.

Outro destaque é a palestra "Por uma mobilidade urbana sustentável", de Clarisse Linke, diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento (ITDP Brasil). Mestre em Políticas Sociais, ONGs e Desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science (LSE), a especialista, que foi premiada com "Titmuss Examination Prize" em 2005, vai apresentar dados que mostram as consequências do aumento das frotas de veículos para a vida as pessoas em diversos países, incluindo o Brasil.

Em sua explanação sobre mobilidade, Clarisse vai abordar, também, temas como poluição do ar, desigualdade, saúde pública, economia e qualidade de vida. A especialista vai ressaltar a importância de campanhas e políticas voltadas para pedestres e ciclistas, como a retomada de espaços e a medida de moderação de tráfego.

Também haverá a roda de conversa "Legislação de trânsito e os caminhos da modernização", com a participação do vice-presidente do Detran.RJ, Bernardo Roberto; do coordenador-geral do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação do Detran.RJ, Joel Mendes; e do coordenador de Julgamento e Controle de Infrações, Hugo Leonan.

O evento, mediado pelo jornalista Luiz André Alzer, poderá ser acompanhando através do canal do YouTube e do Facebook do jornal O DIA, além do Facebook do jornal MEIA HORA. O Fórum é uma realização do O DIA e do MEIA HORA, com o apoio do Detran.RJ. A iniciativa conta, ainda, com a parceria do Museu de Arte do Rio (MAR).

A Semana Nacional de Trânsito 2021 teve o objetivo de chamar a atenção para os altos índices de acidentes nas ruas e estradas do Estado do Rio de Janeiro e de todo o país. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde do Rio, só nos primeiros sete meses deste ano, 88 pedestres e 26 ciclistas perderam a vida.