Museu de Arte Contemporânea, em NiteróiAgência O Dia

Publicado 01/10/2021 06:45

Rio - A Prefeitura de Niterói entra nesta sexta-feira (1º) em uma nova fase de flexibilização das restrições de combate à covid-19. Uma das novas normas é a exigência do 'passaporte de vacinação' para entrar em espaços fechados, da mesma forma que acontece no Rio. A diferença é que Niterói exigirá o comprovante de vacinação em equipamentos culturais.

O comprovante, que pode ser impresso (a carteirinha), ou digital (o aplicativo ConecteSUS) será exigido em importantes espaços culturais da cidade, como o Museu de Arte Contemporânea (MAC): Theatro Municipal de Niterói, Biblioteca Parque de Niterói, Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, CEU Jurujuba, Museu Janete Costa de Arte Popular, Sala Carlos Couto, Sala José Cândido de Carvalho, Sala Nelson Pereira dos Santos, Solar do Jambeiro e Teatro Popular Oscar Niemeyer.

Como previsto na Fase 1 do programa Novo Normal Niterói, o município também suspendeu o uso de máscara exclusivamente na faixa de areia. Os frequentadores da praia devem manter distanciamento de um metro. O horário de funcionamento dos parques e praças será estendido até as 18h, mas permanece o limite de capacidade nos espaços.



Boates funcionando e bares até 2h

Nos bares e restaurantes, o distanciamento entre as mesas poderá ser reduzido para 1 metro e o horário de funcionamento será ampliado até as 2h da madrugada. Também será permitida a abertura de casas noturnas, pubs e boates, com até 50% da capacidade de público, mediante comprovação de esquema vacinal completo.