Eduardo Paes - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/10/2021 11:15 | Atualizado 01/10/2021 13:16

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, comentou que turistas que não se vacinaram contra a covid-19 "não são bem-vindos" na cidade. Na apresentação do Boletim Epidemiológico desta sexta-feira (1º), Paes afirmou que vacinados podem chegar "com tranquilidade", mas pediu para que os anti-vacina não visitem o Rio. Na semana passada, o vereador de Belo Horizonte (MG) Nikolas Ferreira (PRTB) foi barrado no Cristo Redentor por não possuir o comprovante de vacinação.

"Na hora que a gente estabelece o passaporte da vacina, o que nós estamos dizendo para os turistas é que, primeiro, aqueles responsáveis que se vacinaram, que eles podem vir com tranquilidade. Segundo, estamos também dizendo para aqueles que não se vacinaram, que por favor não venham, porque eles não serão bem-vindos no Rio de Janeiro. É simples assim", disse o prefeito durante a coletiva de imprensa do Boletim, o último em modelo semanal. A partir da próxima semana, os boletins serão divulgados de forma quinzenal, por conta da queda nos índices da covid-19 no Rio.

No último sábado, Nikolas Ferreira, vereador mineiro de 25 anos, gravou um vídeo no momento em que era barrado no acesso ao Cristo Redentor. A gravação mostra o vereador criticando o decreto da Prefeitura e questionando a funcionária: "Está falando sério? A pessoa que não tem, já era, acabou, não pode entrar?". A mulher então responde: "Volta para casa". Nikolas questiona: "E todo mundo aceita isso de boa?".

Paes elogia Fux, que determinou volta da exigência do passaporte

Paes comemorou a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que autorizou que a capital fluminense pode exigir o comprovante de vacinação em locais de uso coletivo. Na quarta-feira, o desembargador Paulo Rangel, do Tribunal de Justiça do Rio, suspendeu o 'passaporte da vacina'. Fux, na quinta-feira, retomou o decreto.

"Esta é uma cidade turística, que quer receber turistas, que quer retornar à normalidade, que quer fazer o réveillon, que quer fazer o carnaval, que quer ter o verão com os hotéis lotados", disse Paes.