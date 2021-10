Policia - Bruno Leonardo Vidal de Almeida, vitima de bala perdida em açao de policiais militares contra criminosos, no condominio dos correios, proximo ao Morro do Urubu, entre entre Tomas Coelho e Pilares, zona norte do Rio, na manhã desta sexta-feira . Bruno foi atingido quando ia saindo de casa a caminho do trabalho. - Reginaldo Pimenta

Publicado 02/10/2021 11:58 | Atualizado 02/10/2021 15:05

Rio - Três fuzis utilizados por policiais militares durante o confronto com traficantes, que culminou na morte do frentista Bruno Leonardo Vidal de Almeida, de 39 anos, em Tomás Coelho, na Zona Norte do Rio, serão periciados pela Polícia Civil.

As armas foram apresentadas à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que investiga de onde partiu o disparou que atingiu o frentista. Em nota, a Polícia Civil informou que a especializada apreendeu as armas que passarão por exame de confronto balístico.

Bruno Leonardo foi baleado num dos acessos do Morro do Urubu, às 5h de sexta-feira, quando saía para trabalhar num posto de combustíveis na Avenida Brasil, no Caju, Zona Portuária do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, a troca de tiros aconteceu durante uma ocupação de agentes do 3º BPM (Méier) no Morro do Urubu, para combater roubos de cargas na região.

"Criminosos armados que tentavam fugir pelo condomínio dos Correios atacaram uma viatura que estava no cerco, baleando um policial no pé e um morador, que evoluiu ao óbito", disse a PM, em nota.

Para o tenente-coronel Ivan Blaz, porta-voz da PM, os disparos que mataram o morador teriam partido dos criminosos. Entretanto, segundo a Polícia Civil, diligências continuam sendo feitas para esclarecer todos os fatos.