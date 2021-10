Bruno Leonardo Vidal de Almeida foi morto na manhã desta sexta-feira enquanto ia para o trabalho - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 02/10/2021 13:22 | Atualizado 02/10/2021 17:22

Rio - Faltando poucas horas para o enterro do frentista Bruno Leonardo Vidal de Almeida, de 39 anos, uma das filhas dele ainda não sabia que o pai foi morto durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos do Morro do Urubu, em Tomás Coelho, na sexta-feira.

O velório começou às 10h deste sábado e o sepultamento está previsto para às 16h, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio.

"Ele tinha uma filha que ela era agarrado, ela era muito agarrada com ele e ainda não sabe da história", disse a cunhada Raíssa Santana, aos prantos, em entrevista ao RJ1, durante o velório.

A mulher ainda falou que o frentista era uma boa pessoa e que estava fazendo planos para o feriado com a família. "O Bruno não tem nem explicação para o homem que ele era. Dia 12 a gente tinha planejado de sair todo mundo junto em família", contou Raíssa.

Bruno era casado e deixou dois filhos, de 11 e 18 anos. A viúva desabafou pedindo justiça.

"Eu desejo que a justiça seja feita, eu quero saber de onde partiu essa bala e quem matou o meu marido", disse a mulher, que preferiu não se identificar.