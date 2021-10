PRF prende cinco homens por crime ambiental e resgata 33 pássaros silvestre - Divulgação

Publicado 07/10/2021 07:23 | Atualizado 07/10/2021 10:48

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite desta quarta-feira, cinco homens acusados de crime ambiental e resgatou 33 pássaros silvestres da espécie Saltator similis, popularmente conhecidos como Trinca-ferros, no km 14 da BR 040, em Três Rios, na região Centro-Sul do Rio de Janeiro. Segundo os agentes, as aves estavam sendo transportadas em gaiolas dentro do porta-malas em condições degradantes. A ação faz parte da operação Égide.

Eles estavam trazendo as aves da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, para cidade de Três Rios, no Centro-Sul do Rio, onde seriam comercializadas em feiras livres. Dos cincos homens, dois já possuíam antecedentes por tráfico de animais silvestres, sendo flagrados pela segunda vez cometendo o mesmo crime. Uma das pessoas detidas tinha 62 anos de idade e as demais idades entre 30 e 45 anos.



As aves resgatadas e o veículo foram encaminhados para a Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Três Rios para as providências cabíveis. O veículo poderá sofrer processo de perdimento.