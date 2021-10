Armas apreendidas com o grupo criminoso - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 11/10/2021 10:16 | Atualizado 11/10/2021 10:26

Rio - Uma operação deflagrada pela Polícia Federal de Uberlândia (MG), na última terça-feira (5), desarticulou um grande grupo criminoso responsável por traficar drogas e armas no Brasil. Pelo menos 500 fuzis tiveram como destino o Rio de Janeiro, especialmente o Complexo da Maré, nos últimos dois anos. A PF prendeu 160 pessoas nos estados do Rio, São Paulo, Goiás, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Alagoas e Pará.



A base do grupo criminoso era o estado de Minas Gerais. De lá, eles partiam para outros estados negociar o armamento. A maior parte das armas era adquirida em Ponta Porã (MS), município que faz fronteira com Pedro Juan Caballero, o Paraguai. Ponta Porã é a mesma cidade onde uma chacina deixou cinco pessoas mortas, entre elas um vereador local, na última sexta-feira (8).

As investigações indicam que os traficantes transportavam cerca de 10 fuzis e 15 pistolas a cada viagem. Quando retornavam para Minas Gerais, as armas eram redistribuídas e enviadas para o Rio em carros de passeio. A quadrilha atuava há mais de quatro anos e movimentou cerca de R$ 2 bilhões.

"O grupo sediado em Uberlândia já atuava há vários anos na movimentação do armamento. Eles adquiriam em Ponta Porã (MS), levavam para Uberlândia e faziam uma remessa, pelo menos mensalmente, para o Rio de Janeiro, onde repassavam essas armas para integrantes de facção criminosa", explicou o delegado Renato Beni da Silva.

A lavagem de dinheiro, segundo a Polícia Federal, era realizada através da aquisição de hotéis fazenda em Minas Gerais, além de postos de combustíveis, imóveis e embarcações de luxo.