Cariocas celebram dia da padroeira do Brasil em paróquia matriz no CachambiDivulgação

Publicado 12/10/2021 11:19 | Atualizado 12/10/2021 14:53

Rio - Mesmo com o tempo frio no Rio, os devotos não deixaram de comemorar o dia de Nossa Senhora de Aparecida, nesta terça-feira, na paróquia matriz no Cachambi, Zona Norte, principal e mais antiga igreja da cidade dedicada à padroeira do Brasil.



A missa em homenagem à santa reuniu centenas de fiéis na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida neste feriado. A rua precisou ser interditada e um palco foi montado na Rua Ferreira de Andrade para realização do evento. As festividades continuarão ao longo de todo o dia, contando com sete missas.

A imagem de Nossa Senhora Aparecida também estará à mostra para que os fiéis façam as suas preces, com todos os protocolos de segurança. "Precisamos nos antecipar, esse ano foi necessário agendamento antecipado com link disponível nas redes sociais da paróquia. Nós temos uma capacidade limite de 500 pessoas, autorizada pelo corpo de bombeiros", explicou o padre Gabriel Coelho, pároco da Matriz Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Para quem não fez o agendamento, a igreja estará aberta durante todo o dia para os devotos terem seu momento de oração diante da imagem. Para quem não puder sair de casa, as missas estão sendo transmitidas ao vivo pelo Facebook da paróquia.

Católicos pediram proteção e saúde nesse momento de pandemia, além de agradecer. "Meus pais ficaram doentes e esses foram os dias mais difíceis desse ano. Esse é o início de um tempo de muita esperança para a gente conseguir contornar essa pandemia", disse Vivian Gentil, enfermeira e atuante na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus.

Muitos fiéis dedicaram o dia de Nossa Senhora Aparecida para relembraram de familiares que perderam para a covid-19. "A minha falecida avó era devota, então todo ano eu venho aqui. E esse é muito especial porque tenho a vida do meu filho, vim só agradecer", contou Juliana de Oliveira, que trabalha como tosadora.

Outras paróquias do Rio também realizam homenagens à padroeira do Brasil, como a Paróquia Nossa Aparecida em Del Castilho que realizou missa festiva aberta ao público na manhã dessa terça-feira, também transmitida ao vivo nas redes da igreja.

Hoje é um dia de esperança e fé para os cariocas que comemoram o dia de Nossa Senhora, dia das crianças e 90 anos do Cristo Redentor. O desejo de tempos melhores é o pedido de toda população. "Esse 12 de outubro, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, é dia de celebrar com o povo brasileiro, esse sopro de esperança, de ânimo, que vem chegando para nós depois desse ano difícil de pandemia, de perdas. Mas acho que agora é o momento de nós celebrarmos a esperança que existe dentro do povo brasileiro", relembrou o padre Gabriel.