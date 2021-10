Secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz esteve presente na campanha Vacina Maré - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 14/10/2021 09:58

"Se os cariocas acelerarem a procura a gente vai ter aceleração das etapas de reabertura", afirmou o secretário. Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, afirmou que o município mantém a previsão de flexibilizar as medidas restritivas nesta sexta-feira (15). O relaxamento, no entanto, depende da adesão dos cariocas à segunda dose da vacina contra a covid-19. Mais de 140 mil pessoas não voltaram aos postos para completar o ciclo de imunização."Se os cariocas acelerarem a procura a gente vai ter aceleração das etapas de reabertura", afirmou o secretário.

Quando a cidade atingir 65% da população vacinada, os cariocas ficam liberados do uso de máscaras em lugares abertos e sem aglomeração.

Soranz afirmou que a flexibilização vai se manter mesmo que outras cidades da Região Metropolitana não alcancem a mesma cobertura. "A capital sempre esteve à frente, mas as outras cidades também estão avançando. Pode haver uma diferença segura de até 10 pontos percentuais na cobertura vacinal entre os municípios (do Grande Rio)", afirmou.

O secretário disse que a expectativa é de que a vida volte ao normal em novembro. "Foi um momento muito triste para a cidade e para a secretaria de Saúde. Ainda tem muita gente se recuperando. Nossa esperança é sair o quanto antes", afirmou o secretário.

Nesta quinta-feira foi iniciada a segunda fase da campanha #VacinaMaré, ocorrida no início de agosto. Agora, os moradores do complexo devem completar o ciclo de imunização. Para isso, a Fiocruz, as Redes da Maré e a Secretaria Municipal de Saúde se unem novamente em um mutirão de vacinação que acontecerá entre os dias 14 e 16 de outubro.

Uma cerimônia na Clínica da Família Adib Jatene, na Maré, marca a campanha da segunda dose na comunidade que deve estar completamente imunização no sábado.

Participaram do evento o secretário de saúde Daniel Soranz, o assessor de relações Institucionais da Fiocruz, Valcler Rangel, o pesquisador da Fundação, Fernando Bozza, a diretora da Redes da Maré, Eliana Silva e o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.