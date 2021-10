Nesta quinta-feira foi iniciada a segunda fase da campanha Vacina Maré, ocorrida no início de agosto - Marcos Porto / Agência O Dia

Nesta quinta-feira foi iniciada a segunda fase da campanha Vacina Maré, ocorrida no início de agostoMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 14/10/2021 10:08

fotogaleria

As primeiras doses foram aplicadas em agosto e imunizaram mais de 99% da população local. Agora, os moradores devem completar o ciclo de imunização. O mutirão é realizado pela Fiocruz, que realiza pesquisa na comunidade, pela ONG Redes da Maré e pela Secretaria Municipal de Saúde. A campanha segue até 16 de outubro. Rio - Foi iniciada na manhã desta quinta-feira a segunda etapa da campanha Vacina Maré que vai aplicar a segunda dose e dose de reforço nos moradores do complexo de favelas.As primeiras doses foram aplicadas em agosto e imunizaram mais de 99% da população local. Agora, os moradores devem completar o ciclo de imunização. O mutirão é realizado pela Fiocruz, que realiza pesquisa na comunidade, pela ONG Redes da Maré e pela Secretaria Municipal de Saúde. A campanha segue até 16 de outubro.





Uma cerimônia na Clínica da Família Adib Jatene, na Maré, inaugura a campanha. Participaram do evento o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, o assessor de relações Institucionais da Fiocruz, Valcler Rangel, o pesquisador da Fundação, Fernando Bozza, a diretora da Redes da Maré, Eliana Silva e o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.



A deputada estadual Renata Souza também participa da campanha, que também contou com uma apresentação da Orquestra Maré do Amanhã. LEIA MAIS: Rio mantém previsão de flexibilização de uso de máscaras, mas carioca precisa aderir à vacinação Uma cerimônia na Clínica da Família Adib Jatene, na Maré, inaugura a campanha. Participaram do evento o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, o assessor de relações Institucionais da Fiocruz, Valcler Rangel, o pesquisador da Fundação, Fernando Bozza, a diretora da Redes da Maré, Eliana Silva e o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.A deputada estadual Renata Souza também participa da campanha, que também contou com uma apresentação da Orquestra Maré do Amanhã.

"A Maré é hoje um dos lugares com menor índice de transmissão. A gente viu que a vacina AstraZeneca, já na primeira dose, consegue alcançar altos índices de proteção quando tem uma imunidade coletiva", afirmou Daniel Soranz.



Antes da cobertura vacinal, a Maré era um dos locais com maior índice de transmissão da cidade, com alto índice de internação e óbitos.



A vacinação acontece de 8h às 17h nas sete unidades de saúde da Maré, na Associação de Moradores Morro do Timbau, Marcílio Dias, Rubens Vaz, Parque União, Baixa do Sapateiro, Vila do Pinheiro e Roquette. As três escolas municipais José de Castro, Osmar Paiva e IV Centenário também aplicam as doses.