Homem furtou bolsa de cliente de uma lanchonete no Largo do MachadoReprodução/Twitter

Publicado 14/10/2021 15:10

Rio - Uma mulher teve a bolsa furtada, no último domingo (10), em uma lanchonete no Largo do Machado, na Zona Sul do Rio. Em imagens gravadas pela câmera do estabelecimento, é possível ver um homem entrando no local com um casaco preto e uma mochila preta das costas. O homem verifica se não há nenhum funcionário à vista e então tira o casaco e se posiciona atrás da cadeira da cliente. Ele pega a bolsa da vítima, que estava pendurada na cadeira, esconde no casaco preto e sai da lanchonete com facilidade.

Confira o vídeo: