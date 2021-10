Governador visita sede da empresa Águas do Rio - Foto: Divulgação / Carlos Magno

Publicado 14/10/2021 16:28

Rio - A concessionária Águas do Rio vai assumir, a partir do dia 1º de novembro, a operação dos serviços de água e esgoto em 124 bairros da capital e em outros 26 municípios. Com isso, o Governo do Estado espera que haja a antecipação de investimentos direto no estado, além dos R$ 10 bilhões pagos na assinatura do contrato.

"Visitar a sede da Águas do Rio é ter a certeza de que a empresa está preparada para assumir a operação plena dos serviços de água e esgoto em 27 cidades fluminenses. Não tenho dúvidas que essa antecipação é benéfica para todos. São novos empregos e investimentos importantes nesse momento de retomada econômica do estado do Rio, que irá receber um total de outorga de R$ 15,4 bilhões, valores imprescindíveis para podermos destravar projetos de governo que vão mudar a vida da população", afirmou o governador Cláudio Castro.

Desde maio, a concessionária se prepara para assumir a operação do serviço. Presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini explicou que a tecnologia usada no Centro de Operações Integradas (COI) permite a análise preditiva da água. " Essa tecnologia vai impactar na eficiência operacional, na transparência das informações, na regularidade dos serviços prestados para os fluminenses, transmitindo confiabilidade na operação e credibilidade aos clientes", afirmou.

A concessionária vai fazer obras de infraestrutura para recuperar o sistema de abastecimento de água e esgoto no Rio tendo o Marco Legal do Saneamento como meta. O projeto pretende prover a 99% da população o acesso à água potável e a 90% à coleta e tratamento de esgoto.