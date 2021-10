Paulo Gustavo - DIVULGAÇÃO

Publicado 14/10/2021 15:31 | Atualizado 14/10/2021 15:43

Rio - O humorista Paulo Gustavo, morto aos 42 anos em maio deste ano em decorrência da covid-19, será homenageado com a criação do "Dia Estadual do Humor", a ser comemorado no dia 30 de outubro - data de aniversário do comediante. A homenagem foi proposta no projeto de lei 4.963/21, do deputado André Ceciliano (PT), que teve aprovação em discussão única pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), nesta quarta-feira (13). A medida segue para sanção ou veto do governador Cláudio Castro.

No projeto, Ceciliano lembra que Paulo Gustavo dizia que “rir é um ato de resistência" e destaca que, especialmente no dia 30 de outubro, ficará banido o mau humor.

"Nosso objetivo é eternizá-lo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro e promover uma celebração ao ato de fazer rir, reconhecendo a importância que a comédia tem na vida dos cidadãos fluminenses e a sua potência para transformar o mundo e as pessoas para melhor", declarou Ceciliano.

Além disso, ele disse que "a empatia e o carinho que conquistou do público também promoveram o combate à discriminação, já que Paulo conseguia por meio de humor e do riso levar uma mensagem de tolerância e respeito".

O ator colecionou, ao longo de sua carreira, colecionou personagens que fizeram história na TV, no teatro e nos cinemas, deixando um legado incontestável para o humor nacional. "Minha Mãe é uma Peça", obra que nasceu nos palcos e ganhou as telas de todo o Brasil, é uma história sobre as famílias, mas também uma homenagem a Niterói, cidade onde o humorista nasceu e foi criado.