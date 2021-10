Vítima dirigia carro por aplicativo para complementar a renda - Reprodução/Redes Sociais

Vítima dirigia carro por aplicativo para complementar a rendaReprodução/Redes Sociais

Publicado 15/10/2021 07:49 | Atualizado 15/10/2021 07:50

De acordo com a Polícia Militar, o 20º BPM (Mesquita) foi acionado para "verificar ocorrência de um esfaqueamento em via pública". No local, o Corpo de Bombeiros já havia constatado a morte de Heraldo.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e realizou perícia na faca que pode ter sido usada no crime, no carro da vítima e em um telefone celular. Segundo a especializada, a principal linha de investigação é latrocínio — roubo seguido de morte.



Nas redes sociais, amigos lamentaram sua morte. "Que tristeza nos despedirmos do senhor. Deixou legado e muita sabedoria para todos os que o cercaram”, lamentou uma pessoa.

"Meu amigo pessoal, professor de diversas matérias teológicas, também trabalhava como motorista de aplicativo para complementar a renda, foi morto de forma extremamente covarde. Iremos cobrar as autoridades para que esse crime não fique impune", escreveu outra.

É a segunda morte de motoristas de aplicativo registrada no município esta semana. O soldado do Exército Flávio Amaral Teixeira, de 21 anos, foi morto a tiros, nesta segunda-feira, enquanto trabalhava como motorista de aplicativo na Baixada Fluminense . Segundo a Polícia Militar, ele levava dois passageiros para o bairro Dom Bosco, em Nova Iguaçu, quando entrou por engano em uma comunidade.

De acordo com testemunhas, os criminosos teriam se assustado com o carro do militar e dispararam diversas vezes contra o veículo. Os tiros atingiram a cabeça de Flávio e a coxa e o pé de um passageiro, identificado como Sebastião Filho. A terceira ocupante do automóvel não ficou ferida. A PM esteve no local e disse ter recolhido cerca de 30 cápsulas de fuzil.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Agentes da especializada estão em diligência para descobrir a dinâmica do crime e a autoria dos disparos.