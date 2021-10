Eduardo Paes - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 15/10/2021 07:50

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, usou suas redes sociais para comemorar a marca de 60% da população vacinada com as duas doses contra o coronavírus na capital. Segundo dados do painel covid-Rio da prefeitura, 5,6 milhões de pessoas tomaram pelo menos a primeira dose e três milhões a segunda. Cerca se 460 mil tomaram a dose de reforço e 140 mil a vacina de dose única. No total, mais de dez milhões de doses foram aplicadas.

Paes também lembrou que a cidade do Rio tem hoje o menor número de internados desde o início da pandemia. Segundo o portal, são 263 pessoas internadas com covid na capital. Hoje, o total de leitos ocupados é de 49%. O prefeito também fez um apelo para que os cariocas tomem a segunda dose da vacina.

Mais um marco pra celebrar: 60% de toda a população do Rio completamente vacinada. Como vocês já sabem, o resultado é o menor nº de internados e óbitos, além da menor taxa de transmissão, desde o início da pandemia. Falta pouco, pessoal! Não deixem de tomar a segunda dose!!! pic.twitter.com/eyIrdorJwe — Eduardo Paes (@eduardopaes) October 15, 2021

O secretário municipal de Saúde do Rio , Daniel Soranz, afirmou que o município mantém a previsão de flexibilizar as medidas restritivas nesta sexta-feira (15). O relaxamento, no entanto, depende da adesão dos cariocas à segunda dose da vacina contra a covid-19. Mais de 140 mil pessoas não voltaram aos postos para completar o ciclo de imunização.

"Se os cariocas acelerarem a procura a gente vai ter aceleração das etapas de reabertura", afirmou o secretário.





A mudança foi publicada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, na edição desta quinta-feira (14) do Diário Oficial do município e já está em vigor. A prefeitura alterou o decreto que estabelecia as regras para a presença de público em eventos-teste na cidade. Os participantes que estiverem com o esquema vacinal completo contra a covid-19 não vão precisar apresentar teste negativo para a doença realizado nas últimas 48 horas, bastando estar com o comprovante de vacinação em mãos.A mudança foi publicada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, na edição desta quinta-feira (14) do Diário Oficial do município e já está em vigor.

'Passaportes' da vacina falsos são vendidos em grupos anti-vacina de aplicativos

A Delegacia de Defraudações (DDEF) da Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a venda de comprovantes de vacinação falsificados em grupos anti-vacina do Rio em aplicativos de mensagens. Os "passaportes da vacina" são oferecidos por até R$ 500 pelos criminosos. Desde o dia 15 de setembro deste ano, a Prefeitura do Rio passou a exigir o comprovante de vacinação para entrar em locais fechados, de uso coletivo da cidade.

As investigações ainda estão em fase inicial. De acordo com o titular da especializada, delegado Alan Luxardo, o pagamento pelo falso comprovante se dá somente por meio de criptomoedas, principalmente Bitcoin. O método é utilizado para dificultar a identificação dos criminosos. Os compradores também precisam pagar pela falsificação antecipadamente.

Multa de R$1 mil

A Prefeitura do Rio sancionou o projeto de lei da Câmara dos Vereadores que prevê multa de R$1 mil para quem tentar burlar a comprovação da vacina contra a covid-19. A lei também permite a aplicação de multa para as pessoas que tentarem fraudar a vacinação ao fugir dos postos, com o comprovante, sem ter a vacina aplicada.