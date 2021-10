Queda nos indicadores também trouxe panorama positivo no Mapa de Risco de covid-19 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/10/2021 08:05 | Atualizado 16/10/2021 08:06

Rio - O Estado do Rio teve a menor média móvel dos últimos 11 meses, nesta sexta-feira. De acordo com dados do Painel de Monitoramento Covid-19, nos últimos 7 dias morreram 61 pessoas por dia, menor número desde 16 de novembro de 2020. O indicador dessa semana epidemiológica também é 47% menor que o registrado duas semanas atrás.

Nesta sexta-feira, o governo também divulgou o mapa de risco dessa 52ª edição do Mapa de Reisco da Covid-19 em que todas as regiões ficaram com risco baixo. Indicadores de óbitos e internações por Síndrome Respiratória Agua grave (SRAG) indicavam queda de 39% e 40%, respectivamente. Esse é o melhor panorama desde julho de 2020, segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES).

Nas últimas 24 horas, foram registradas 115 mortes por covid-19, sendo o município do Rio o que mais registrou mortes, com 51.

A média móvel de casos confirmados também teve queda considerável em relação as duas últimas semanas. Foram 987 positivos, uma queda de 36% no comparativo com duas semanas anteriores.

Até o momento, o estado já contabiliza 12.297 milhões de primeiras doses aplicadas em fluminenses. Com o esquema vacinal completo, já são 7.372 milhões, enquanto com dose única o número é de 354.850 mil.