Bandeiras foram recolocadas na Avenida Princesa IsabelDivulgação/Seconserva

Publicado 16/10/2021 10:01

Rio - A Secretaria Municipal de Conservação, em parceria com o Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio (HotéisRio), devolveu à cidade as bandeiras históricas do país, tradicionalmente localizadas na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana. A cerimônia de entrega foi realizada na manhã desta sexta-feira (15).

Antes da bandeira atual, o Brasil teve mais 12 bandeiras, sendo que apenas três foram criadas após a independência do Brasil - as anteriores eram portuguesas, utilizadas no país da época de Pedro Álvares Cabral até 1822. Agora, quem passar pela Av. Princesa Isabel poderá vê-las tremulando e saber detalhes de cada uma delas, através de placas.

Além do hasteamento das bandeiras, a equipe da Conservação também executou serviços no entorno, como reparo do piso em pedras portuguesas. A ação teve o apoio da RioLuz.