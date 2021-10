Linhas de ônibus passam a ser multadas automaticamente a partir de hoje, nesta terça (19), foto do ponto final da linha 629. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Linhas de ônibus passam a ser multadas automaticamente a partir de hoje, nesta terça (19), foto do ponto final da linha 629.Marcos Porto/Agencia O Dia

Rio - O primeiro dia de fiscalização da Secretaria Municipal de Transportes registrou 30 infrações para 20 linhas de ônibus diferentes, que operaram com o número de veículos abaixo do determinado pela prefeitura. As multas automáticas, coletadas ao longo da terça-feira (19), foram divulgadas nesta quarta (20), no painel público da prefeitura. Até novembro, 50 linhas serão monitoradas (veja a lista no fim da matéria). A partir do mês que vem, serão outras 47.

As multas automáticas foram geradas através de uma ferramenta que monitora em tempo real os sistemas de GPS dos ônibus. Assim, a técnicos da secretaria conseguem observar quais linhas estão circulando com a frota abaixo do número mínimo. O sistema, implementado no início do mês, estava na fase de testes até terça-feira (19), quando começou a gerar infrações reais. O valor de cada multa é de R$ 1.926,75.

Das 30 infrações, 11 foram para linhas do consórcio Transcarioca; dez para o consórcio Santa Cruz; e nove para o consórcio Internorte.

O painel da prefeitura também registra a quantidade de ônibus operante por faixa horária. O sistema ainda está em fase de testes, mas aponta que durante a terça-feira os consórcios operaram com 47% da frota determinada - 3.064 ônibus circularam, dos 6.477 possíveis, segundo a prefeitura. O consórcio Intersul deve rodar com 1.310 ônibus, o Internorte com 2.062, o Transcarioca com 1.520 e o Santa Cruz com 1.585.

Morador de Ramos, o comerciante Ian Sabino, de 26 anos, afirma não ter visto diferença na oferta de ônibus em circulação pela cidade no primeiro dia de multas. Ele embarca diariamente no 312 (Olaria x Candelária) rumo ao trabalho, no Centro do Rio. "Fico no ponto 10 ou 15 minutos, isso porque a linha que pego tem até uma frota boa. Mas observo diveross outras linhas no ponto e não vi diferença alguma, nem na ida, nem na volta", opinou.

Previsão é de que todas as linhas sejam fiscalizadas até o fim de novembro

O sistema começou a gerar multas automáticas para 50 linhas, e na segunda etapa, prevista para o dia 1º de novembro, outras 47 linhas serão fiscalizadas. Na terceira e última fase, dia 15 de novembro, a expectativa é de que todas as linhas regulares do sistema de ônibus sejam acompanhadas.

"O sistema até então disponibilizado pelas próprias concessionárias apresentava problemas de instabilidade e não gerava relatórios, o que impossibilitava o acompanhamento do histórico das linhas. Para monitorar a rede, era necessário que um fiscal contasse os ônibus em tempo real manualmente no mapa, linha a linha. A ferramenta desenvolvida pela SMTR é capaz de monitorar automaticamente a operação de toda a rede de ônibus e já é integrada com o sistema de aplicação de multas", explicou a secretária municipal de Transportes, Maína Celidônio.

Rio Ônibus: empresas são 'pagadoras de impostos'

Em nota enviada na terça-feira, o Rio Ônibus, Sindicato das Empresas de Ônibus, defendeu que as viações são "formalmente constituídas" e "pagadoras de impostos", ao contrário dos transportes ilegais, como as vans.

"As referidas multas não deixaram de ser pagas, estão sob cabíveis recursos administrativos. O Rio Ônibus ressalta que as empresas de ônibus são formalmente constituídas, pagadoras de impostos e também de multas recebidas, diferentemente de sistemas ilegais de transportes em operação na cidade, que circulam livres de fiscalização e que sequer recebem multas, promovendo caos e degradação à mobilidade urbana do Rio de Janeiro".

50 primeiras linhas monitoradas:



864 - Bangu - Campo Grande

371 - Praça Seca - Praça Tiradentes

565 - Tanque - Gávea

309 - Alvorada - Central

606 - Engenho de Dentro - Rodoviária

624 - Mariópolis - Praça da Bandeira

878 - Tanque - Barra da Tijuca

639 - Jardim América - Saens Peña

232 - Lins - Castelo

790 - Campo Grande - Cascadura

774 - Madureira - Jardim América

629 - Irajá - Saens Peña

838 - Jardim Maravilha - Campo Grande

483 - Penha - General Osório

298 - Acari - Castelo

315 - Central - Recreio dos Bandeirantes

343 - Jardim Oceânico - Candelária

557 - Rio das Pedras - Copacabana

363 - Vila Valqueire - Candelária

249 - Água Santa - Carioca

550 - Cidade de Deus - Gávea

328 - Bananal - Candelária

918 - Bangu - Irajá

721 - Vila Cruzeiro - Cascadura

312 - Olaria - Candelária

324 - Ribeira - Candelária

900 - Merck - Downtown

108 - Jardim de Alah - Rodoviária

497 - Penha - Cosme Velho

220 - Usina - Candelária

779 - Pavuna - Madureira

954 - Taquara - Recreio

399 - Pavuna - Passeio

463 - São Cristóvão - Copacabana

805 - Alvorada - Jardim Oceânico

292 - Engenho da Rainha - Castelo

712 - Cascadura - Irajá

390 - Curicica - Candelária

756 - Santa Cruz - Coelho Neto

905 - Bonsucesso - Irajá

548 - Alvorada - Metrô Botafogo

794 - Cascadura - Bangu

621 - Penha - Saens Peña

394 - Vila Kennedy - Tiradentes

793 - Pavuna - Sulacap

770 - Campo Grande - Coelho Neto

812 - Carobinha - Bangu

840 - São Fernando - Campo Grande

412 - Saens Peña - Gávea

897 - Paciência - Pingo d'Água