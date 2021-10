Foragida da Justiça, Giselle Fabine Cerqueira de Almeida, de 38 anos, é presa por policiais da 40ª DP - Divulgação/ Disque Denúncia

Foragida da Justiça, Giselle Fabine Cerqueira de Almeida, de 38 anos, é presa por policiais da 40ª DPDivulgação/ Disque Denúncia

Publicado 19/10/2021 19:19 | Atualizado 20/10/2021 10:14

Rio - Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam, na manhã desta terça-feira (19), na Rua Aristóteles, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio, a foragida da Justiça, Giselle Fabine Cerqueira de Almeida, de 38 anos. Ela era procurada por tentativa de homicídio contra o marido. O crime aconteceu em janeiro de 2020, em Rocha Miranda. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi esfaqueada no rosto, no ombro e no braço. A mulher foi encontrada com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177).



Contra ela havia um mandado de prisão, expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital. A mulher foi levada para a 40ª DP (Honório Gurgel), onde o caso estava sendo investigado. Gisele foi encaminhada a uma unidade prisional, onde está à disposição da Justiça.

Errata





O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos nos seguintes canais de atendimento:



Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox):

Diferente do que foi noticiado anteriormente, Giselle Fabine Cerqueira de Almeida, de 38 anos, era procurada por tentativa de homicídio, não por homicídio. A informação da morte do marido foi passada pela Polícia Militar, mas foi corrigida pela Polícia Civil. A vítima foi esfaqueada no rosto, no ombro e no braço, mas sobreviveu.

O anonimato é garantido.