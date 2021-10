Marcos César Bustamante foi morto na noite desta última terça-feira (19) - Reprodução/Tv Globo

Publicado 20/10/2021 10:14 | Atualizado 20/10/2021 13:34

Rio - Um comerciante, identificado como Marcos César Bustamante Junior, de 33 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (19) no bairro do Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio. O crime aconteceu na Estrada Adhemar Bebiano. Ele deixou esposa e um filho de 4 meses.

De acordo com a PM, agentes do 3ª BPM (Méier) foram acionados no local para checar uma ocorrência de homicídio e encontraram o corpo da vítima com marcas de disparos de arma de fogo. Ainda segundo os militares, Marcos César desembarcava de seu carro, em frente a padaria em que trabalhava, quando foi surpreendido por dois homens em uma moto. Ele foi alvejado e morreu antes de ser socorrido.

A área foi isolada pelos militares, que acionaram a Polícia Civil. A perícia foi realizada no local e diligências seguem para identificar a autoria do crime. A ocorrência foi encaminhada a Delegacia de Homicídios da capital (DH), que está responsável pela investigação do caso.