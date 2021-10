Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) - Divulgação

Publicado 20/10/2021 10:54

Rio - Policiais civis da Delegacia de Roubos de Furtos de Cargas (DRFC) prenderam oito pessoas durante uma operação, na manhã desta quarta-feira, contra roubo de aparelhos de celular no Rio. Os agentes cumprem diligência em endereços da capital e da Baixada Fluminense, além de municípios do interior, como Teresópolis e Petrópolis.

Segundo a corporação, as cargas roubadas estavam sendo distribuídas para lojas de revenda de aparelhos celulares. Parte dos produtos já foram recuperados. Os agentes também apreenderam aparelhos que estavam com os presos.

De acordo com as investigações, os suspeitos compravam os celulares com um valor muito abaixo do mercado e sem nota fiscal. Os aparelhos chegavam a custar até R$ 7,5 mil.

Segundo o delegado da especializada Vinícius Domingos, as lojas envolvidas, que adquiriram os produtos roubados, vão responder por receptação qualificada, que tem uma pena máxima de oito anos de inclusão. Alguns detidos vão responder por receptação dolosa, outros por receptação culposa.

A ocorrência ainda está em andamento.