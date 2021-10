Rua onde o miliciano foi preso - Reprodução Google Street View

Publicado 20/10/2021 12:03

Rio - Policiais militares do 3ºBPM (Méier) prenderam em flagrante um miliciano, no fim da noite desta terça-feira, no bairro Riachuelo, na Zona Norte do Rio. A prisão aconteceu após denúncia que ele estaria cobrando taxas de moradores e comerciantes, na Rua Alice Figueiredo.