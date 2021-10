Colégio Estadual José Leite Lopes, na Tijuca - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Colégio Estadual José Leite Lopes, na TijucaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/10/2021 13:30

Rio - A Secretaria Estadual de Educação faz busca ativa para resgatar estudantes que tiveram baixa frequência durante o período de ensino híbrido - presencial e online - na pandemia. Na próxima segunda-feira (25), os colégios estaduais voltam ao modo 100% presencial, e o governo estima que cerca de 80 mil alunos não acompanharam as aulas com regularidade. A rede estadual tem cerca de 725 mil alunos.

A Seeduc ressaltou que os 80 mil estudantes infrequentes não são contabilizados como caso de abandono escolar, já que o ano letivo está em curso e eles ainda têm condições de repor os conteúdos perdidos. Segundo a pasta, são considerados estudantes infrequentes aqueles que frequentaram menos de 75% das aulas, remotas ou presenciais.

As aulas em ensino híbrido começaram em julho, a partir do segundo semestre, e desde então os colégios estaduais fazem uma busca ativa dos alunos ausentes através de visitas às residências, mensagens em redes sociais, reuniões virtuais com os responsáveis, articulação com os grêmios estudantis, entre outras tentativas.

Colégios mantém protocolos e voltam a oferecer merenda; cartão-alimentação será encerrado

Para receber os alunos a partir de segunda-feira (25), os colégios estaduais devem manter os protocolos sanitários que já estavam previstos desde o meio do ano, como a disponibilização de álcool em gel e o escalonamento dos horários de intervalo. O uso de máscara é obrigatório, tanto para alunos quanto para os funcionários das unidades.

A principal novidade é o fim do cartão-alimentação e das cestas básicas às famílias dos alunos, já que a partir de agora os estudantes poderão se alimentar nas escolas.

"Há tempos estamos trabalhando por este momento. Acreditamos em um retorno seguro e produtivo, com bom aproveitamento das aulas e respeito aos protocolos sanitários. Estamos falando do futuro dos nossos filhos e do nosso estado. O ensino presencial é fundamental para o convívio e formação dos nossos alunos", afirmou o secretário estadual de Educação, Alexandre Valle.

O governo estima que mais de 95% dos funcionários dos colégios tomaram a primeira dose, e 85% já estão completamente imunizados - com a segunda dose, ou dose única. Adolescentes de 12 a 17 anos também já receberam a aplicação de uma das doses na maioria dos municípios. A rede estadual abriga majoritariamente alunos do Ensino Médio.