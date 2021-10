Ala das Crianças da estação Primeira de Mangueira - Foto/ Divulgação

Publicado 20/10/2021 12:05 | Atualizado 20/10/2021 12:57

Rio - Nesta quarta-feira, a Estação Primeira de Mangueira, da Zona Norte do Rio, abriu 100 vagas para a tradicional Ala das Crianças. Dentre as quais, 60 serão oferecidas para crianças mangueirenses e 40 para crianças de outros locais que desejam se jogar na Marquês de Sapucaí.

Para participar do processo, a criança deve ter entre 8 e 12 anos, medir até 1,5m de altura e ter tempo disponível para comparecer aos ensaios de uma a duas vezes na semana. Os participantes devem ser animados e gostar de cantar alto.



O cadastramento acontece hoje, das 16h às 19h na Quadra da Mangueira, localizada na Rua Visconde de Niterói, nº 1072. É preciso apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição:



- Comprovante escolar (a criança deve estar matriculada e frequentando alguma escola)



- Certidão de nascimento (original e cópia)



- RG do responsável (original e cópia)



- Comprovante de residência (original e cópia)



- Duas fotos 3x4 recentes

No Carnaval 2022, a escola de samba pretende desfilar ao som do enredo “Angenor, José e Laurindo”, do carnavalesco Leandro Vieira.