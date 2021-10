David Marreiro, de 18 anos, foi morto em Quintino após ligação da namorada - Arquivo Pessoal

Publicado 20/10/2021 11:48 | Atualizado 20/10/2021 13:29

Rio - Um jovem de 18 anos foi morto, na noite do último domingo (17), na Rua Clarimundo de Melo, em Quintino, na Zona Norte do Rio. Segundo a mãe de David Marreiro, Michele Marreiro, o rapaz, que cursava o terceiro ano do ensino médio e sonhava com a carreira militar, estava em casa quando recebeu uma ligação da namorada, Talita do Carmo, pedindo para encontrá-lo. De acordo com informações da TV Globo, ele foi alvo de pelo menos cinco disparos que partiram de homens que estavam dentro de um carro. Talita e a mãe dela estão desaparecidas desde domingo.

Segundo a Polícia Militar, a área da ocorrência chegou a ser isolada. Uma equipe do Samu e da Delegacia de Homicídios da Capital foram acionados ao local.

David e Talita namoravam há cerca de três meses. De acordo com parentes de Talita, a jovem mora na comunidade da Caixa D’agua, dominada por uma facção criminosa rival a do Campinho, onde David vivia. Talita e a mãe dela desapareceram no último domingo, quando aconteceu o crime.

A PM informou que a autoria e a motivação da ação ainda são desconhecidas. Procurada, a Civil ainda não se pronunciou sobre o caso.

O velório do rapaz aconteceu na última terça-feira (19), no Cemitério do Irajá, na Zona Norte do Rio, onde ele foi sepultado.