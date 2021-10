Velório do cirurgião plástico Claudio Marsili, no Memorial do Carmo, no Caju - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 20/10/2021 12:21 | Atualizado 20/10/2021 12:23

Rio - Mais de cem pessoas participam da despedida do cirurgião plástico Claudio Marsili, morto nesta terça-feira (19) na Barra da Tijuca ao ser atingido com um tiro na cabeça durante um assalto. O velório acontece no cemitério Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária do Rio. Entre os presentes, o ator Juliano Cazarré.

Sobrinha da vítima, Adriana Basílio conta que Cláudio será lembrado pela alegria. O médico amava velejar, segundo parentes.

"A gente foi pego de surpresa de uma forma muito cruel, triste e violenta. Ele era uma pessoa muito iluminada alegre, sempre sorrindo, muito do bem", contou a esposa do sobrinho de Claudio.

Claudio Marsili foi morto na porta da clínica na qual era sócio, na Rua Fernando Mattos. Ele chegava para mais um dia de trabalho e havia acabado de estacionar o carro quando foi abordado pelos bandidos. Mesmo após entregar a chave de carro, uma Hilux, acabou baleado na cabeça.

Horas após a morte do cirurgião, a polícia encontrou o carro usado pelos bandidos e prendeu um suspeito . Com ele, além de munições, a polícia encontrou a caneta, o carimbo do cirurgião e uma chave que seria do carro de Marsili. O veículo estava na parte alta do Morro do Turano, na Zona Norte. Com ele, além de munições, a polícia encontrou a caneta e o carimbo do cirurgião.

Momentos depois, o carro do cirurgião foi localizado por equipes da Polícia Civil, em uma rua que dá acesso ao Turano.

A morte de Marsili é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital.