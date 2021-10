Catamarã Charitas-Praça XV teve sua operação suspensa em março do ano passado - Divulgação

Publicado 20/10/2021 12:34

Rio - A Secretaria Estadual de Transportes (Setrans) determinou o retorno gradual da linha Charitas, em Niterói, operada pela CCR Barcas, a partir de dezembro. A medida foi publicada pela pasta no Diário Oficial desta quarta-feira (20). Os catamarãs deixaram de operar em março de 2020, após o decreto estadual que suspendeu a circulação como meio de controle da covid-19.

O objetivo é regulamentar o Decreto nº 47.801, divulgado pelo Governo do Estado que prevê a retomada das atividades e serviços interrompidos durante o período de pandemia.



Inicialmente, o intervalo entre as viagens será de uma hora, com início às 6h15 (Charitas-Praça XV) e às 6h45 (Praça XV-Charitas). A grade operacional pré-pandemia, com intervalos de 20 minutos, voltará a ser praticada no dia 10 de janeiro de 2022.



Já a grade de horários pré-pandemia da linha Praça XV – Arariboia será retomada em 30 dias. Hoje, a linha circula com intervalos de até 30 minutos nos horários de pico (05h30 às 9h e 16h às 18h) nos dias úteis e de uma hora nos horários de vale dos dias úteis e aos sábados, domingos e feriados.



Ainda de acordo com a publicação, as linhas Praça XV - Paquetá e Praça XV - Cocotá permanecem com a grade determinada por decisão judicial.

A CCR Barcas informou que acatará a decisão do governo do estado, mas que os catamarãs perderam cerca de 70% da demanda em relação ao período anterior à pandemia. Além disso, também declarou que a companhia está em estado "dramático e falimentar" e que não recebe apoio do Estado para enfrentar a crise que está atravessando. A empresa também alertou que tem avisado "exaustivamente" que não irá renovar, sob hipótese alguma o atual contrato de concessão após o prazo final, em fevereiro de 2023.

A concessionária também lembra que o novo edital para uma nova concessão para operar o serviço aquaviário ainda não está pronto e diz que o assunto não tem sido tratado com a devida importância. Segundo a CCR, no período pré pandemia, a linha Arariboia (Rio-Niterói) transportava 64 mil passageiros e atualmente o número caiu para 19 mil.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, comemorou a decisão do governo do estado em suas redes sociais e disse que a determinação é resultado de longos meses de negociação entre a prefeitura e a Setrans. Ele declarou que o município subsidia a passagem dos ônibus municipais daqueles que fazem integração com as barcas e que irá colaborar com o Estado para manter a operação das barcas.