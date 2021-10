Cratera engoliu a pista na Barra da Tijuca - Reprodução TV Globo

Cratera engoliu a pista na Barra da TijucaReprodução TV Globo

Publicado 20/10/2021 13:34

fotogaleria Rio - A chuva que atingiu o Rio de Janeiro, durante a madrugada desta quarta-feira, causou diversos transtornos pela cidade. Devido ao acúmulo de água, uma cratera se formou na Avenida Dulcídio Cardoso, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Na imagem, é possível observar água suja dentro do buraco, o que pode indicar que a tubulação foi danificada.

Motoristas precisaram pegar a contramão para fugir de bolsão d'água na Avenida Engenheiro Souza Filho, principal via de acesso à comunidade da Muzema, na Zona Oeste. A prefeitura informou que enviou uma equipe para desobstruir o sistema de drenagem.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o acúmulo de água também provocou interdições da Estrada do Galeão, na altura da Rua Vinte de Janeiro, sentido Jardim Guanabara. Houve registro de bolsões d'água, na Avenida das Américas, na altura do Barra Shopping, sentindo São Conrado, e também na Avenida Presidente Vargas, na altura da Cedae, no sentindo Candelária, Centro do Rio. Todas essas vias foram liberadas após equipes da Comlurb e Seconserva escoarem os bolsões d'água.

Já na Rua Araujo Porto Alegre, uma equipe da Comlurb segue no local onde acúmulo de água ocupa uma faixa da pista na altura da Avenida Rio Branco. Trânsito intenso na via.

ILHA DO GOVERNADOR | BANCÁRIOS: av. Dr. Agenor de Almeida Loyola está temporariamente INTERDITADA na altura do número 305 após queda de árvore. Comlurb no local. Light acionada. Trânsito sem retenções.#zonanorte pic.twitter.com/GcFUwdNlQ1 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 20, 2021 Na Ilha do Governador, a Avenida Doutor Agenor de Almeida Loyola está temporariamente interditada na altura do número 305, após queda de árvore. A Comlurb está no local e a Light acionada. Não há retenções no trânsito.

Confira a previsão para os próximos dias:



De acordo com o Alerta Rio, na quinta-feira, ainda há previsão de chuva fraca a moderada em pontos isolados durante a madrugada. A partir da manhã haverá redução na nebulosidade e sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 16º C e máxima de 22º C.



Entre sexta-feira e sábado, o céu estará nublado passando a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. As temperaturas estarão em elevação, com a máxima chegando a 30º C no sábado.



Já no domingo, o tempo voltará a ficar instável, com previsão de chuva fraca a moderada durante os períodos da tarde e noite. Os ventos estarão moderados a fortes. A temperatura mínima será de 20º C e máxima de 31º C.